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Менчинский Игорь Николаевич

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Место рождения

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан

Дата рождения

08.10.1972

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Бракосочетание
05.06.1999

Жена: скрыто настройками приватности

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
13.04.2000

Сын: Менчинский Александр Игоревич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
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Рождение ребёнка
24.07.2004

Сын: Менчинский Иван Игоревич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
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Рождение ребёнка
05.05.2013

Сын: Менчинский Алексей Игоревич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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