Менчинский Игорь Николаевич
Место рождения
Дата рождения08.10.1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1972
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.06.1999
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.04.2000
Сын: Менчинский Александр Игоревич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
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Рождение ребёнка
24.07.2004
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
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Рождение ребёнка
05.05.2013
Сын: Менчинский Алексей Игоревич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
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