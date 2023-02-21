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Варенников Петр Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1863

Дата смерти

20.06.1907 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863

Отец: Варенников Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1888

Сын: Варенников Павел Петрович

Мать ребёнка: Вареникова Дарья Васильевна

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Варенникова ?Паилья? Петровна

Мать ребёнка: Вареникова Дарья Васильевна

Рождение ребёнка
1894

Сын: Варенников Иван Петрович

Мать ребёнка: Вареникова Дарья Васильевна

Рождение ребёнка
11.03.1904 ст.

Сын: Варенников Алексей Петрович

Мать ребёнка: Вареникова Дарья Васильевна

Сухоречка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таисия

Мать ребёнка: Вареникова Дарья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вареникова Дарья Васильевна

Дворянский титул
Неизвестно
Потомственный дворянин
Смерть
20.06.1907 ст.
Сухоречка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Умер от паралича согласно метрической книге. Вторая версия - самоубийство Возраст 44 года
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