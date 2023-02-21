Варенников Петр Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1863
Дата смерти20.06.1907 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863
Отец: Варенников Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1888
Сын: Варенников Павел Петрович
Мать ребёнка: Вареникова Дарья Васильевна
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Варенникова ?Паилья? Петровна
Мать ребёнка: Вареникова Дарья Васильевна
Рождение ребёнка
1894
Мать ребёнка: Вареникова Дарья Васильевна
Рождение ребёнка
11.03.1904 ст.
Сын: Варенников Алексей Петрович
Мать ребёнка: Вареникова Дарья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таисия
Мать ребёнка: Вареникова Дарья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Дворянский титул
Неизвестно
Потомственный дворянин
Смерть
20.06.1907 ст.
Умер от паралича согласно метрической книге. Вторая версия - самоубийство Возраст 44 года