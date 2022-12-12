Вареникова (Гарина) Дарья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вареникова (Гарина) Дарья Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Гарин Василий

Мать: ?

Рождение ребёнка
1888

Сын: Варенников Павел Петрович

Отец ребёнка: Варенников Петр

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Варенникова ?Паилья? Петровна

Отец ребёнка: Варенников Петр

Рождение ребёнка
1894

Сын: Варенников Иван Петрович

Отец ребёнка: Варенников Петр

Место жительства
1918
Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
ул. Почтовая 26, кв. 17
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варенников Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таисия

Отец ребёнка: Варенников Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексей

Отец ребёнка: Варенников Петр

Смерть
Неизвестно
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