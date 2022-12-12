Вареникова (Гарина) Дарья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Гарин Василий
Мать: ?
Рождение ребёнка
1888
Сын: Варенников Павел Петрович
Отец ребёнка: Варенников Петр
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Варенникова ?Паилья? Петровна
Отец ребёнка: Варенников Петр
Рождение ребёнка
1894
Отец ребёнка: Варенников Петр
Место жительства
1918
Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
ул. Почтовая 26, кв. 17
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Варенников Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таисия
Отец ребёнка: Варенников Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексей
Отец ребёнка: Варенников Петр
Смерть
Неизвестно