Терентий Игнатьев
Место рождения
Дата рождения1737 ст.
Дата смерти1812
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737 ст.
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.08.1767 ст.
Дочь: Евдокия Терентьева
Мать ребёнка: Устинья Семенова
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GF3-CTB?i=139&cc=1921824
Рождение ребёнка
1768
Сын: Артемий Терентьев
Мать ребёнка: Устинья Семенова
Смерть
1812