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Терентий Игнатьев

Место рождения

Тупиково, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1737 ст.

Дата смерти

1812

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737 ст.

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Тупиково, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.08.1767 ст.

Дочь: Евдокия Терентьева

Мать ребёнка: Устинья Семенова

Тупиково, Торжокский муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GF3-CTB?i=139&cc=1921824
Рождение ребёнка
1768

Сын: Артемий Терентьев

Мать ребёнка: Устинья Семенова

Тупиково, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1812
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