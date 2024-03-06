Прасковья Ермолина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1713
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1737 ст.
Сын: Терентий Игнатьев
Отец ребёнка: Игнатий Алексеев
Рождение ребёнка
1740
Сын: Василий ст. Игнатьев
Отец ребёнка: Игнатий Алексеев
Рождение ребёнка
1743
Сын: Василий мл. Игнатьев
Отец ребёнка: Игнатий Алексеев
Рождение ребёнка
1746
Сын: Иван Игнатьев
Отец ребёнка: Игнатий Алексеев
Рождение ребёнка
1757
Сын: Илья Игнатьев
Отец ребёнка: Игнатий Алексеев
Смерть
Неизвестно