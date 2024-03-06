Прасковья Ермолина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Ермолина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1713

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1737 ст.

Сын: Терентий Игнатьев

Отец ребёнка: Игнатий Алексеев

Тупиково, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1740

Сын: Василий ст. Игнатьев

Отец ребёнка: Игнатий Алексеев

Тупиково, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1743

Сын: Василий мл. Игнатьев

Отец ребёнка: Игнатий Алексеев

Тупиково, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1746

Сын: Иван Игнатьев

Отец ребёнка: Игнатий Алексеев

Тупиково, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Илья Игнатьев

Отец ребёнка: Игнатий Алексеев

Тупиково, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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