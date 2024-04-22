Игнатий Алексеев
Место рождения
Дата рождения1716
Дата смерти1767
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716
Рождение ребёнка
1737 ст.
Сын: Терентий Игнатьев
Мать ребёнка: Прасковья Ермолина
Рождение ребёнка
1740
Сын: Василий ст. Игнатьев
Мать ребёнка: Прасковья Ермолина
Рождение ребёнка
1743
Сын: Василий мл. Игнатьев
Мать ребёнка: Прасковья Ермолина
Рождение ребёнка
1746
Сын: Иван Игнатьев
Мать ребёнка: Прасковья Ермолина
Рождение ребёнка
1757
Сын: Илья Игнатьев
Мать ребёнка: Прасковья Ермолина
Смерть
1767