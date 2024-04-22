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Игнатий Алексеев

Место рождения

Тупиково, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1716

Дата смерти

1767

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716

Отец: не указан

Мать: не указана

Тупиково, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1737 ст.

Сын: Терентий Игнатьев

Мать ребёнка: Прасковья Ермолина

Тупиково, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1740

Сын: Василий ст. Игнатьев

Мать ребёнка: Прасковья Ермолина

Тупиково, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1743

Сын: Василий мл. Игнатьев

Мать ребёнка: Прасковья Ермолина

Тупиково, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1746

Сын: Иван Игнатьев

Мать ребёнка: Прасковья Ермолина

Тупиково, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Илья Игнатьев

Мать ребёнка: Прасковья Ермолина

Тупиково, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1767
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