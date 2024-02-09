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Артемий Терентьев

Место рождения

Тупиково, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1768

Дата смерти

24.06.1820 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Терентий Игнатьев

Мать: Устинья Семенова

Тупиково, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
02.11.1784 ст.

Жена: Аграфена Фомина

Рашкино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9T46-WY?i=265&cc=1921824 1й
Рождение ребёнка
1785

Сын: Николай Артемьев

Мать ребёнка: Аграфена Фомина

Тупиково, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Аникий Оника Артемьев

Мать ребёнка: Аграфена Фомина

Тупиково, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Василий Артемьев

Мать ребёнка: Аграфена Фомина

Тупиково, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Смерть
24.06.1820 ст.
Рашкино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GNB-9DZF?i=902&cc=1921824 72 года водяной

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