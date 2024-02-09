Артемий Терентьев
Место рождения
Дата рождения1768
Дата смерти24.06.1820 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: Терентий Игнатьев
Мать: Устинья Семенова
Бракосочетание
02.11.1784 ст.
Жена: Аграфена Фомина
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9T46-WY?i=265&cc=1921824 1й
Рождение ребёнка
1785
Сын: Николай Артемьев
Мать ребёнка: Аграфена Фомина
Рождение ребёнка
1788
Мать ребёнка: Аграфена Фомина
Рождение ребёнка
1789
Сын: Василий Артемьев
Мать ребёнка: Аграфена Фомина
Смерть
24.06.1820 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GNB-9DZF?i=902&cc=1921824 72 года водяной