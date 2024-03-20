Рубанова Нина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1946
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.01.1969
Дочь: Стасенко Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Рубанов Иван Иванович
Элиста
Рождение ребёнка
23.05.1976
Дочь: Чеботарева Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Рубанов Иван Иванович
Элиста
Рождение ребёнка
08.10.1982
Дочь: Сокиркина Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Рубанов Иван Иванович
Элиста
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно