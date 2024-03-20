Рубанова Нина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рубанова Нина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1946

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.01.1969

Дочь: Стасенко Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Рубанов Иван Иванович

Элиста
Рождение ребёнка
23.05.1976

Дочь: Чеботарева Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Рубанов Иван Иванович

Элиста
Рождение ребёнка
08.10.1982

Дочь: Сокиркина Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Рубанов Иван Иванович

Элиста
Развод
Неизвестно

Муж: Рубанов Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рубанов Иван Иванович

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