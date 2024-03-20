Стасенко (Рубанова) Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стасенко (Рубанова) Ирина Ивановна

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Место рождения

Элиста

Дата рождения

11.01.1969

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1969

Отец: Рубанов Иван Иванович

Мать: Рубанова Нина Николаевна

Элиста
Бракосочетание
18.10.1986

Муж: Стасенко Виктор Иванович

Первомайское, Ремонтненский район, Ростовская обл.
Рождение ребёнка
26.01.1988

Дочь: Коскина Юлия Викторовна

Отец ребёнка: Стасенко Виктор Иванович

Элиста
Рождение ребёнка
Около 13.08.1990

Сын: Стасенко Иван Викторович

Отец ребёнка: Стасенко Виктор Иванович

Элиста, Калмыкия
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