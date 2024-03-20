Стасенко (Рубанова) Ирина Ивановна
Место рожденияЭлиста
Дата рождения11.01.1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1969
Отец: Рубанов Иван Иванович
Мать: Рубанова Нина Николаевна
Элиста
Бракосочетание
18.10.1986
Первомайское, Ремонтненский район, Ростовская обл.
Рождение ребёнка
26.01.1988
Дочь: Коскина Юлия Викторовна
Отец ребёнка: Стасенко Виктор Иванович
Элиста
Рождение ребёнка
Около 13.08.1990
Отец ребёнка: Стасенко Виктор Иванович
Элиста, Калмыкия