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Рубанов Иван Иванович

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Место рождения

Первомайское, Ремонтненский район, Ростовская обл.

Дата рождения

20.05.1945

Дата смерти

Около ?.03.2010

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1945

Отец: Рубанов Иван Акимович

Мать: Рубанова Анна Афанасьевна

Первомайское, Ремонтненский район, Ростовская обл.
Рождение ребёнка
11.01.1969

Дочь: Стасенко Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Рубанова Нина Николаевна

Элиста
Рождение ребёнка
23.05.1976

Дочь: Чеботарева Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Рубанова Нина Николаевна

Элиста
Рождение ребёнка
08.10.1982

Дочь: Сокиркина Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Рубанова Нина Николаевна

Элиста
Развод
Неизвестно

Жена: Рубанова Нина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рубанова Нина Николаевна

Смерть
Около ?.03.2010
Первомайский, Ремонтненский район, Ростовская обл.
Похороны
Неизвестно
Первомайский, Ремонтненский район, Ростовская обл.
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