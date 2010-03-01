Рубанов Иван Иванович
Место рожденияПервомайское, Ремонтненский район, Ростовская обл.
Дата рождения20.05.1945
Дата смертиОколо ?.03.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1945
Отец: Рубанов Иван Акимович
Первомайское, Ремонтненский район, Ростовская обл.
Рождение ребёнка
11.01.1969
Дочь: Стасенко Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Рубанова Нина Николаевна
Элиста
Рождение ребёнка
23.05.1976
Дочь: Чеботарева Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Рубанова Нина Николаевна
Элиста
Рождение ребёнка
08.10.1982
Дочь: Сокиркина Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Рубанова Нина Николаевна
Элиста
Развод
Неизвестно
Жена: Рубанова Нина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рубанова Нина Николаевна
Смерть
Около ?.03.2010
Первомайский, Ремонтненский район, Ростовская обл.
Похороны
Неизвестно
Первомайский, Ремонтненский район, Ростовская обл.