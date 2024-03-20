Чеботарева (Рубанова) Наталья Ивановна
Место рожденияЭлиста
Дата рождения23.05.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1976
Отец: Рубанов Иван Иванович
Мать: Рубанова Нина Николаевна
Элиста
Бракосочетание
04.09.1993
Село Первомайское, Ремонтненского района Ростовской области
Рождение ребёнка
22.10.1994
Сын: Чеботарев Дмитрий Владимирович
Отец ребёнка: Чеботарев Владимир Федорович
Первомайский, Ремонтненский район, Ростовская обл.
Рождение ребёнка
12.07.2001
Сын: Чеботарев Александр Владимирович
Отец ребёнка: Чеботарев Владимир Федорович
Первомайский, Ремонтненский район, Ростовская обл.