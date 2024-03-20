Чеботарева (Рубанова) Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чеботарева (Рубанова) Наталья Ивановна

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Место рождения

Элиста

Дата рождения

23.05.1976

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1976

Отец: Рубанов Иван Иванович

Мать: Рубанова Нина Николаевна

Элиста
Бракосочетание
04.09.1993

Муж: Чеботарев Владимир Федорович

Село Первомайское, Ремонтненского района Ростовской области
Рождение ребёнка
22.10.1994

Сын: Чеботарев Дмитрий Владимирович

Отец ребёнка: Чеботарев Владимир Федорович

Первомайский, Ремонтненский район, Ростовская обл.
Рождение ребёнка
12.07.2001

Сын: Чеботарев Александр Владимирович

Отец ребёнка: Чеботарев Владимир Федорович

Первомайский, Ремонтненский район, Ростовская обл.
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