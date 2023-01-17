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Козел Игнатий Евдокимович

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Место рождения

Речица, Речицкий район, Гомельская область

Дата рождения

23.12.1885

Дата смерти

17.10.1944

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1885

Отец: Козел Евдоким Яковлевич

Мать: не указана

Речица, Речицкий район, Гомельская область
Рождение ребёнка
15.08.1913

Сын: Козел Георгий Игнатьевич

Мать ребёнка: Козел Анна Фоминична

Речица, Речицкий район, Гомельская область
Рождение ребёнка
13.02.1915

Сын: Козел Андрей Игнатьевич

Мать ребёнка: Козел Анна Фоминична

Речица, Речицкий район, Гомельская область
Рождение ребёнка
19.07.1918

Сын: Козел Владимир Игнатьевич

Мать ребёнка: Козел Анна Фоминична

Речица, Речицкий район, Гомельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козел Анна Фоминична

Смерть
17.10.1944
Речица, Речицкий район, Гомельская область
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