Козел Игнатий Евдокимович
Место рождения
Дата рождения23.12.1885
Дата смерти17.10.1944
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1885
Отец: Козел Евдоким Яковлевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.08.1913
Мать ребёнка: Козел Анна Фоминична
Рождение ребёнка
13.02.1915
Мать ребёнка: Козел Анна Фоминична
Рождение ребёнка
19.07.1918
Сын: Козел Владимир Игнатьевич
Мать ребёнка: Козел Анна Фоминична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козел Анна Фоминична
Смерть
17.10.1944