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Козел Владимир Игнатьевич

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Место рождения

Речица, Речицкий район, Гомельская область

Дата рождения

19.07.1918

Дата смерти

14.01.1994

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1918

Отец: Козел Игнатий Евдокимович

Мать: Козел Анна Фоминична

Речица, Речицкий район, Гомельская область
Рождение ребёнка
29.07.1951

Дочь: Козел Анна Владимировна

Мать ребёнка: Козел Антонина Вячеславовна

Сычевка, Сычевский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козел Антонина Вячеславовна

Смерть
14.01.1994
Минск, Минск
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