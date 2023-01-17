Козел Владимир Игнатьевич
Место рождения
Дата рождения19.07.1918
Дата смерти14.01.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1918
Отец: Козел Игнатий Евдокимович
Мать: Козел Анна Фоминична
Рождение ребёнка
29.07.1951
Дочь: Козел Анна Владимировна
Мать ребёнка: Козел Антонина Вячеславовна
Сычевка, Сычевский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.01.1994
Минск, Минск