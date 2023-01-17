Козел (Козаченко) Анна Фоминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козел (Козаченко) Анна Фоминична

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Место рождения

Речица, Речицкий район, Гомельская область

Дата рождения

20.10.1986

Дата смерти

03.06.1969

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.08.1913

Сын: Козел Георгий Игнатьевич

Отец ребёнка: Козел Игнатий Евдокимович

Речица, Речицкий район, Гомельская область
Рождение ребёнка
13.02.1915

Сын: Козел Андрей Игнатьевич

Отец ребёнка: Козел Игнатий Евдокимович

Речица, Речицкий район, Гомельская область
Рождение ребёнка
19.07.1918

Сын: Козел Владимир Игнатьевич

Отец ребёнка: Козел Игнатий Евдокимович

Речица, Речицкий район, Гомельская область
Рождение
20.10.1986

Отец: не указан

Мать: не указана

Речица, Речицкий район, Гомельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козел Игнатий Евдокимович

Смерть
03.06.1969
Речица, Речицкий район, Гомельская область
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