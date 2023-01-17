Козел (Козаченко) Анна Фоминична
Место рождения
Дата рождения20.10.1986
Дата смерти03.06.1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.08.1913
Отец ребёнка: Козел Игнатий Евдокимович
Рождение ребёнка
13.02.1915
Отец ребёнка: Козел Игнатий Евдокимович
Рождение ребёнка
19.07.1918
Сын: Козел Владимир Игнатьевич
Отец ребёнка: Козел Игнатий Евдокимович
Рождение
20.10.1986
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.06.1969