Козел Андрей Игнатьевич
Место рождения
Дата рождения13.02.1915
Дата смерти04.04.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1915
Отец: Козел Игнатий Евдокимович
Мать: Козел Анна Фоминична
Бракосочетание
05.03.1947
Жена: Козел Анна Павловна
Рождение ребёнка
16.01.1948
Сын: Козел Александр Андреевич
Мать ребёнка: Козел Анна Павловна
Рождение ребёнка
15.05.1955
Дочь: Масловская Раиса Андреевна
Мать ребёнка: Козел Анна Павловна
Смерть
04.04.1994