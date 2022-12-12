Козел Андрей Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозел Андрей Игнатьевич

Козел Андрей Игнатьевич

avatar

Место рождения

Речица, Речицкий район, Гомельская область

Дата рождения

13.02.1915

Дата смерти

04.04.1994

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1915

Отец: Козел Игнатий Евдокимович

Мать: Козел Анна Фоминична

Речица, Речицкий район, Гомельская область
Бракосочетание
05.03.1947

Жена: Козел Анна Павловна

Речица, Речицкий район, Гомельская область
Рождение ребёнка
16.01.1948

Сын: Козел Александр Андреевич

Мать ребёнка: Козел Анна Павловна

Речица, Речицкий район, Гомельская область
Рождение ребёнка
15.05.1955

Дочь: Масловская Раиса Андреевна

Мать ребёнка: Козел Анна Павловна

Речица, Речицкий район, Гомельская область
Смерть
04.04.1994
Речица, Речицкий район, Гомельская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close