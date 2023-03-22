Калмыкова (--) Анисья Родионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калмыкова (--) Анисья Родионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Родион

Мать: не указана

Бракосочетание
11.10.1876 ст.

Муж: Калмыков Ананий Аристархович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
08.08.1880 ст.

Дочь: Наталья Ананьевна

Отец ребёнка: Калмыков Ананий Аристархович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
20.07.1885 ст.

Сын: Калмыков Борис Ананьевич

Отец ребёнка: Калмыков Ананий Аристархович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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