Калмыкова (--) Анисья Родионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Родион
Мать: не указана
Бракосочетание
11.10.1876 ст.
Рождение ребёнка
08.08.1880 ст.
Дочь: Наталья Ананьевна
Отец ребёнка: Калмыков Ананий Аристархович
Рождение ребёнка
20.07.1885 ст.
Отец ребёнка: Калмыков Ананий Аристархович
Смерть
Неизвестно