Калмыков Кирилл Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калмыков Кирилл Афанасьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Калмыков Афанасий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.10.1908 ст.

Сын: Калмыков Иван Кириллович

Мать ребёнка: Калмыкова Надежда Арсентьевна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
22.01.1911 ст.

Сын: Калмыков Петр Кириллович

Мать ребёнка: Калмыкова Надежда Арсентьевна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калмыков Анна Кирилловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калмыкова Александра Кирилловна

Мать ребёнка: Калмыкова Надежда Арсентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калмыкова Надежда Арсентьевна

Смерть
Неизвестно
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