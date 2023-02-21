Калмыков Кирилл Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Калмыков Афанасий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.10.1908 ст.
Мать ребёнка: Калмыкова Надежда Арсентьевна
Рождение ребёнка
22.01.1911 ст.
Мать ребёнка: Калмыкова Надежда Арсентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калмыков Анна Кирилловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калмыкова Александра Кирилловна
Мать ребёнка: Калмыкова Надежда Арсентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно