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Калмыков Андрей Афанасьевич

Место рождения

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

15.08.1891 ст.

Дата смерти

17.08.1892 ст.

Пол

Мужской

Отец

1857 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1891 ст.

Отец: Калмыков Афанасий Ананий Аристархович

Мать: не указана

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/ff1101b1-0be9-461f-96b9-7f5a210c51af/129
Смерть
17.08.1892 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/9c9b76bf-cef5-4f28-8b2f-064cd73e4812/178

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