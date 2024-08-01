Калмыков Андрей Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения15.08.1891 ст.
Дата смерти17.08.1892 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1891 ст.
Отец: Калмыков Афанасий Ананий Аристархович
Мать: не указана
https://ya.ru/archive/catalog/ff1101b1-0be9-461f-96b9-7f5a210c51af/129
Смерть
17.08.1892 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/9c9b76bf-cef5-4f28-8b2f-064cd73e4812/178