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Резванов Иван Маркелович

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Место рождения

Гудермес, Гудермесский муниципальный район, Чеченская Республика

Дата рождения

01.06.1926

Дата смерти

02.09.1995

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1926

Отец: Резванов МАРКЕЛ

Мать: Резванова Вера

Гудермес, Гудермесский муниципальный район, Чеченская Республика
Военная служба
?.04.1944
Призван Кирилиевским РВК Ставропольского кр
2-й Укр.Фронт 102орр,99 гв.сд
Награда
09.05.1945
Указ ПВС СССР,ЦАМО РФ .шк-72Юящ-24
Награжден медалью "За победу над Германией в ВОВ 1941-1945гг"
Награда
18.05.1945
2-й Украинский фронт Приказ 99гв.сд № 20н награжден орденом "Красной Звезды"
ЦАМО РФ, Фонд-33,опись-686196,дело-654.
Награда
09.06.1945
Указ ПВС СССР. ЦАМО РФ шк-72,ящ-24
Награжден медалью "За взятие Вены"
Рождение ребёнка
22.12.1959

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Мать ребёнка: Резванова Валентина Ивановна

Новошахтинск, город Новошахтинск, Ростовская область
Награда
06.04.1985
Гудермес, Гудермесский муниципальный район, Чеченская Республика
Приказ МО СССР о Юбилейном награждении орденом "Отечественной войны 2-й ст" ЦАМО РФ шк-51,ящ-2,дело № 87
Рождение ребёнка
Неизвестно

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Мать ребёнка: Резванова Валентина Ивановна

Смерть
02.09.1995
Гудермес, Гудермесский муниципальный район, Чеченская Республика
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