Резванов Иван Маркелович
Место рождения
Дата рождения01.06.1926
Дата смерти02.09.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1926
Отец: Резванов МАРКЕЛ
Мать: Резванова Вера
Военная служба
?.04.1944
Призван Кирилиевским РВК Ставропольского кр
2-й Укр.Фронт 102орр,99 гв.сд
Награда
09.05.1945
Указ ПВС СССР,ЦАМО РФ .шк-72Юящ-24
Награжден медалью "За победу над Германией в ВОВ 1941-1945гг"
Награда
18.05.1945
2-й Украинский фронт Приказ 99гв.сд № 20н награжден орденом "Красной Звезды"
ЦАМО РФ, Фонд-33,опись-686196,дело-654.
Награда
09.06.1945
Указ ПВС СССР. ЦАМО РФ шк-72,ящ-24
Награжден медалью "За взятие Вены"
Рождение ребёнка
22.12.1959
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Мать ребёнка: Резванова Валентина Ивановна
Новошахтинск, город Новошахтинск, Ростовская область
Награда
06.04.1985
Приказ МО СССР о Юбилейном награждении орденом "Отечественной войны 2-й ст" ЦАМО РФ шк-51,ящ-2,дело № 87
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Резванова Валентина Ивановна
Смерть
02.09.1995