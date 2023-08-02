Резванова Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Резванова Вера

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1926 г.р.
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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.06.1926

Сын: Резванов Иван Маркелович

Отец ребёнка: Резванов МАРКЕЛ

Гудермес, Гудермесский муниципальный район, Чеченская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Резванов МАРКЕЛ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Резванов МАРКЕЛ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Резванов МАРКЕЛ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Резванов МАРКЕЛ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Резванов МАРКЕЛ

Смерть
Неизвестно
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