Резванова (Чурикова) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Резванова (Чурикова) Валентина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.1927

Дата смерти

Около 12.10.2007

Пол

Женский

Отец

1903 г.р.

Мать

1921 г.р.

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1927

Отец: Чуриков Иван Павлович

Мать: Чурикова Александра Михеевна

Рождение ребёнка
22.12.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Резванов Иван Маркелович

Новошахтинск, город Новошахтинск, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Резванов Иван Маркелович

Смерть
Около 12.10.2007
г. Климовск, МО
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