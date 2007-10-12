Резванова (Чурикова) Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.12.1927
Дата смертиОколо 12.10.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1927
Рождение ребёнка
22.12.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Резванов Иван Маркелович
Новошахтинск, город Новошахтинск, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Резванов Иван Маркелович
Смерть
Около 12.10.2007
г. Климовск, МО