Кургузов Владимир 20.01.1973 — найти родственников по фамилии на Familio

Кургузов Владимир

Автор
МХ
Худолей М.

мужской, родился 20.01.1973, Амурская область, г. Зея

Отец
Кургузов Николай Васильевич07.03.1953 г.р.
Мать
Кургузова (Костюченко) Наталья03.12.1953 г.р.
Супруги
Кургузова Анна27.03.1973 г.р.
Дети
(Кургузова) Ольга12.05.1995 г.р.
Кургузов Дмитрий09.04.1997 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1973

Отец: Кургузов Николай Васильевич

Мать: Кургузова (Костюченко) Наталья

Амурская область, г. Зея

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кургузова Анна

Рождение ребёнка
12.05.1995

Дочь: (Кургузова) Ольга

Мать ребёнка: Кургузова Анна

Амурская область, г. Зея

Рождение ребёнка
09.04.1997

Сын: Кургузов Дмитрий

Мать ребёнка: Кургузова Анна

Амурская область, г. Зея

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