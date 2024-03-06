Кургузов Владимир
мужской, родился 20.01.1973, Амурская область, г. Зея
ОтецКургузов Николай Васильевич07.03.1953 г.р.
МатьКургузова (Костюченко) Наталья03.12.1953 г.р.
Супруги
Кургузова Анна27.03.1973 г.р.
Дети
(Кургузова) Ольга12.05.1995 г.р.
Кургузов Дмитрий09.04.1997 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1973
Амурская область, г. Зея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кургузова Анна
Рождение ребёнка
12.05.1995
Дочь: (Кургузова) Ольга
Мать ребёнка: Кургузова Анна
Амурская область, г. Зея
Рождение ребёнка
09.04.1997
Сын: Кургузов Дмитрий
Мать ребёнка: Кургузова Анна
Амурская область, г. Зея