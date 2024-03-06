Кургузова Анна
женский, родилась 27.03.1973, Амурская область, г. Зея
Супруги
Кургузов Владимир20.01.1973 г.р.
Дети
(Кургузова) Ольга12.05.1995 г.р.
Кургузов Дмитрий09.04.1997 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1973
Отец: не указан
Мать: не указана
Амурская область, г. Зея
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кургузов Владимир
Рождение ребёнка
12.05.1995
Дочь: (Кургузова) Ольга
Отец ребёнка: Кургузов Владимир
Амурская область, г. Зея
Рождение ребёнка
09.04.1997
Сын: Кургузов Дмитрий
Отец ребёнка: Кургузов Владимир
Амурская область, г. Зея