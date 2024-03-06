Кургузова Анна 27.03.1973 — найти родственников по фамилии на Familio

Кургузова Анна

Автор
МХ
Худолей М.

женский, родилась 27.03.1973, Амурская область, г. Зея

Супруги
Кургузов Владимир20.01.1973 г.р.
Дети
(Кургузова) Ольга12.05.1995 г.р.
Кургузов Дмитрий09.04.1997 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1973

Отец: не указан

Мать: не указана

Амурская область, г. Зея

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кургузов Владимир

Рождение ребёнка
12.05.1995

Дочь: (Кургузова) Ольга

Отец ребёнка: Кургузов Владимир

Амурская область, г. Зея

Рождение ребёнка
09.04.1997

Сын: Кургузов Дмитрий

Отец ребёнка: Кургузов Владимир

Амурская область, г. Зея

Мы используем куки для улучшения работы сайта.