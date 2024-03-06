Кургузов Николай Васильевич
мужской, родился 07.03.1953, Амурская область, г. Зея
Супруги
Кургузова (Костюченко) Наталья03.12.1953 г.р.
Дети
Кургузов Владимир20.01.1973 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Амурская область, г. Зея
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.01.1973
Сын: Кургузов Владимир
Мать ребёнка: Кургузова (Костюченко) Наталья
Амурская область, г. Зея
Рождение ребёнка
28.12.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кургузова (Костюченко) Наталья
Амурская область, г. Зея