Кургузова (Костюченко) Наталья 03.12.1953 — найти родственников по фамилии на Familio

Кургузова (Костюченко) Наталья

Автор
МХ
Худолей М.

женский, родилась 03.12.1953, Амурская область, Шимановский район, с. Кухтерин Луг

Мать
Костюченко (Антонова) Ерина Евстафьевна18.05.1915 г.р.
Отец
Костюченко Иван Данилович01.01.1918 г.р.
Супруги
Кургузов Николай Васильевич07.03.1953 г.р.
Дети
Кургузов Владимир20.01.1973 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1953

Отец: Костюченко Иван Данилович

Мать: Костюченко (Антонова) Ерина Евстафьевна

Амурская область, Шимановский район, с. Кухтерин Луг

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кургузов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
20.01.1973

Сын: Кургузов Владимир

Отец ребёнка: Кургузов Николай Васильевич

Амурская область, г. Зея

Рождение ребёнка
28.12.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кургузов Николай Васильевич

Амурская область, г. Зея

Мы используем куки для улучшения работы сайта.