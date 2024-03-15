Кургузова (Костюченко) Наталья
женский, родилась 03.12.1953, Амурская область, Шимановский район, с. Кухтерин Луг
МатьКостюченко (Антонова) Ерина Евстафьевна18.05.1915 г.р.
ОтецКостюченко Иван Данилович01.01.1918 г.р.
Супруги
Кургузов Николай Васильевич07.03.1953 г.р.
Дети
Кургузов Владимир20.01.1973 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1953
Амурская область, Шимановский район, с. Кухтерин Луг
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.01.1973
Сын: Кургузов Владимир
Отец ребёнка: Кургузов Николай Васильевич
Амурская область, г. Зея
Рождение ребёнка
28.12.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кургузов Николай Васильевич
Амурская область, г. Зея