Обухов Викул Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смертиДо 1811
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: Обухов Степан Софронов
Мать: Обухова Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Котомцева Феврония Викулова
Мать ребёнка: Обухова Ирина Яковлева
Рождение ребёнка
1790
Сын: Обухов Иоанн Викулов
Мать ребёнка: Обухова Параскева Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Обухова Ирина Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дровневская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1811