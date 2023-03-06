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Обухов Викул Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

До 1811

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Обухов Степан Софронов

Мать: Обухова Татьяна Иванова

Рождение ребёнка
1771

Дочь: Котомцева Феврония Викулова

Мать ребёнка: Обухова Ирина Яковлева

Рождение ребёнка
1790

Сын: Обухов Иоанн Викулов

Мать ребёнка: Обухова Параскева Тимофеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Обухова Ирина Яковлева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Обухова Параскева Тимофеева

Место жительства
Неизвестно
Дровневская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1811
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