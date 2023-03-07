Обухов Иоанн Викулов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиМежду 1834 и 1851
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Рождение ребёнка
27.11.1809 ст.
Сын: Обухов Иоанн Иванов
Мать ребёнка: Обухова Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Ксения Иоаннова
Мать ребёнка: Обухова Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
10.02.1821 ст.
Сын: Обухов Федор Иванов
Мать ребёнка: Обухова Евдокия Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Обухова Евдокия Петрова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1834 и 1851