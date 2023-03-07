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Обухов Иоанн Викулов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

Между 1834 и 1851

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Обухов Викул Степанович

Мать: Обухова Параскева Тимофеева

Рождение ребёнка
27.11.1809 ст.

Сын: Обухов Иоанн Иванов

Мать ребёнка: Обухова Евдокия Петрова

Дровневская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Ксения Иоаннова

Мать ребёнка: Обухова Евдокия Петрова

Дровневская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
10.02.1821 ст.

Сын: Обухов Федор Иванов

Мать ребёнка: Обухова Евдокия Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Обухова Евдокия Петрова

Место жительства
Неизвестно
Дровневская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Между 1834 и 1851
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