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Обухов Степан Софронов

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Место рождения

Дровневская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1729

Дата смерти

1799

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: Обухов Софрон Федорович

Мать: Обухова Параскева Юрьева

Дровневская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1733

Дочь: Обухова Екатерина Степановна

Мать ребёнка: Обухова Татьяна Иванова

Рождение ребёнка
1742

Сын: Обухов Викул Степанович

Мать ребёнка: Обухова Татьяна Иванова

Рождение ребёнка
1751

Сын: Обухов Авдей Степанович

Мать ребёнка: Обухова Татьяна Иванова

Рождение ребёнка
1754

Дочь: Стефанида Степановна

Мать ребёнка: Обухова Татьяна Иванова

Дровневская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Акилина Степановна

Мать ребёнка: Обухова Татьяна Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Обухова Татьяна Иванова

Место жительства
Неизвестно
Дровневская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1799
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