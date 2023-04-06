Обухов Степан Софронов
Место рождения
Дата рождения1729
Дата смерти1799
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: Обухов Софрон Федорович
Мать: Обухова Параскева Юрьева
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Обухова Екатерина Степановна
Мать ребёнка: Обухова Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
1742
Мать ребёнка: Обухова Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
1751
Мать ребёнка: Обухова Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Стефанида Степановна
Мать ребёнка: Обухова Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Акилина Степановна
Мать ребёнка: Обухова Татьяна Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Обухова Татьяна Иванова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1799