Обухова (Чирикова) Параскева Юрьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1713
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1722 и 1728
Сын: Обухов Иван Софронов
Отец ребёнка: Обухов Софрон Федорович
Рождение ребёнка
1729
Отец ребёнка: Обухов Софрон Федорович
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Новгородцева Ирина Софронова
Отец ребёнка: Обухов Софрон Федорович
Рождение ребёнка
1738
Дочь: Лошкина Анна Софронова
Отец ребёнка: Обухов Софрон Федорович
Рождение ребёнка
1740
Отец ребёнка: Обухов Софрон Федорович
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Катерина Софронова
Отец ребёнка: Обухов Софрон Федорович
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Ирина Софронова
Отец ребёнка: Обухов Софрон Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно