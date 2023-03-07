Обухова (Чирикова) Параскева Юрьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обухова (Чирикова) Параскева Юрьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1713

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1722 и 1728

Сын: Обухов Иван Софронов

Отец ребёнка: Обухов Софрон Федорович

Дровневская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1729

Сын: Обухов Степан Софронов

Отец ребёнка: Обухов Софрон Федорович

Дровневская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1733

Дочь: Новгородцева Ирина Софронова

Отец ребёнка: Обухов Софрон Федорович

Рождение ребёнка
1738

Дочь: Лошкина Анна Софронова

Отец ребёнка: Обухов Софрон Федорович

Дровневская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1740

Сын: Обухов Пифин Софронов

Отец ребёнка: Обухов Софрон Федорович

Рождение ребёнка
1743

Дочь: Катерина Софронова

Отец ребёнка: Обухов Софрон Федорович

Дровневская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1745

Дочь: Ирина Софронова

Отец ребёнка: Обухов Софрон Федорович

Дровневская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Обухов Софрон Федорович

Место жительства
Неизвестно
Дровневская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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