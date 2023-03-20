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Евстихий Евтихий Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.10.1881 ст.

Сын: Давыдов Иван Евтихиев

Мать ребёнка: Давыдова Анна Евфимиева

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Давыдов Емелиан Евтихиев

Мать ребёнка: Давыдова Анна Евфимиева

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1889

Сын: Давыдов Семен Евтихиев

Мать ребёнка: Давыдова Анна Евфимиева

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
15.07.1892 ст.

Сын: Давыдов Борис Евтихиев

Мать ребёнка: Давыдова Анна Евфимиева

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
С 1894 по 1894

Сын: Давыдов Феодор Евтихиев

Мать ребёнка: Давыдова Анна Евфимиева

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пушкарева Меланья Евстихиева

Мать ребёнка: Давыдова Анна Евфимиева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Давыдова Анна Евфимиева

Место жительства
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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