Давыдова Анна Евфимиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.10.1881 ст.
Отец ребёнка: Евстихий Евтихий Иванов
Рождение ребёнка
1886
Отец ребёнка: Евстихий Евтихий Иванов
Рождение ребёнка
Вычислено 1889
Отец ребёнка: Евстихий Евтихий Иванов
Рождение ребёнка
15.07.1892 ст.
Отец ребёнка: Евстихий Евтихий Иванов
Рождение ребёнка
С 1894 по 1894
Отец ребёнка: Евстихий Евтихий Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пушкарева Меланья Евстихиева
Отец ребёнка: Евстихий Евтихий Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно