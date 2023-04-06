Давыдов Феодор Евтихиев
Место рождения
Дата рожденияС 1894 по 1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1894 по 1894
Отец: Евстихий Евтихий Иванов
Мать: Давыдова Анна Евфимиева
Бракосочетание
08.01.1914
Бракосочетание
10.11.1914
Жена: Давыдова Ксения Павловна
Рождение ребёнка
1914
Сын: Давыдов Александр Феодоров
Мать ребёнка: Давыдова Евдокия Николаева
Рождение ребёнка
1915
Мать ребёнка: Давыдова Ксения Павловна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно