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Давыдов Феодор Евтихиев

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Место рождения

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

С 1894 по 1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1894 по 1894

Отец: Евстихий Евтихий Иванов

Мать: Давыдова Анна Евфимиева

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
08.01.1914

Жена: Давыдова Евдокия Николаева

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
10.11.1914

Жена: Давыдова Ксения Павловна

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Давыдов Александр Феодоров

Мать ребёнка: Давыдова Евдокия Николаева

Рождение ребёнка
1915

Сын: Давыдов Николай Феодоров

Мать ребёнка: Давыдова Ксения Павловна

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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