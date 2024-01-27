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Бабышев Babashoff Павел Иванович

Место рождения

Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Бабышев Babashoff Иван Sr. Исаевич I

Мать: Бабышева Матрена

Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Коновалова Евдокия Авдотья Павловна

Мать ребёнка: Бабышева Марина

Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Легонькова Мария Павловна

Мать ребёнка: Бабышева Марина

Азербайджан Кедабекский уезд, с.Ново-Ивановка
Смерть
Неизвестно
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