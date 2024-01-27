Бабышева Марина
Место рожденияЕлисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
1856
Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Коновалова Евдокия Авдотья Павловна
Отец ребёнка: Бабышев Babashoff Павел Иванович
Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Легонькова Мария Павловна
Отец ребёнка: Бабышев Babashoff Павел Иванович
Азербайджан Кедабекский уезд, с.Ново-Ивановка
Смерть
Неизвестно