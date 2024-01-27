Бабышева Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабышева Марина

Место рождения

Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Коновалова Евдокия Авдотья Павловна

Отец ребёнка: Бабышев Babashoff Павел Иванович

Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Легонькова Мария Павловна

Отец ребёнка: Бабышев Babashoff Павел Иванович

Азербайджан Кедабекский уезд, с.Ново-Ивановка
Смерть
Неизвестно
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