Бабышев Babashoff Иван Sr. Исаевич I — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБабышев Babashoff Иван Sr. Исаевич I

Бабышев Babashoff Иван Sr. Исаевич I

Место рождения

Саратовская губерния, Актарский или Балашовский уезд?

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Бабышев Babashoff Исай Александрович

Мать: Бабышева Екатерина

Саратовская губерния, Актарский или Балашовский уезд?
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Анисья Ивановна

Мать ребёнка: Бабышева Матрена

Россия
Место жительства
1846
Елизаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка (Красносельск, Чамбарак)
Из Саратовской губернии, Аткарский или Балашовский уезд (по книге Долженко В.И. «Хозяйственный и общественный быт русских крестьян восточной Армении: конец 19-начало 20 вв»
Рождение ребёнка
1849

Сын: Бабышев Babashoff Андриян Иванович

Мать ребёнка: Бабышева Матрена

Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1851

Сын: Бабышев Babashoff Архип Иванович

Мать ребёнка: Бабышева Матрена

Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1852

Сын: Бабышев Babashoff Тимофей Иванович

Мать ребёнка: Бабышева Матрена

Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Бабышева Матрена

Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1856

Сын: Бабышев Babashoff Павел Иванович

Мать ребёнка: Бабышева Матрена

Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1859

Сын: Бабышев Babashoff Степан Иванович

Мать ребёнка: Бабышева Матрена

Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1862

Сын: Бабышев Babashoff Минай Иванович

Мать ребёнка: Бабышева Матрена

Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1873

Сын: Бабышев Babashoff Федор Иванович

Мать ребёнка: Бабышева Матрена

Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Упоминание
1873
Селение Михайловка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
В Караскую область не переехали. Остались жить в Михайловке.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Красносельск, Армения
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close