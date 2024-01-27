Бабышев Babashoff Иван Sr. Исаевич I
Место рожденияСаратовская губерния, Актарский или Балашовский уезд?
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
1826
Саратовская губерния, Актарский или Балашовский уезд?
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Анисья Ивановна
Мать ребёнка: Бабышева Матрена
Россия
Место жительства
1846
Елизаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка (Красносельск, Чамбарак)
Из Саратовской губернии, Аткарский или Балашовский уезд (по книге Долженко В.И. «Хозяйственный и общественный быт русских крестьян восточной Армении: конец 19-начало 20 вв»
Рождение ребёнка
1849
Сын: Бабышев Babashoff Андриян Иванович
Мать ребёнка: Бабышева Матрена
Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1851
Сын: Бабышев Babashoff Архип Иванович
Мать ребёнка: Бабышева Матрена
Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1852
Сын: Бабышев Babashoff Тимофей Иванович
Мать ребёнка: Бабышева Матрена
Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Бабышева Матрена
Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1856
Сын: Бабышев Babashoff Павел Иванович
Мать ребёнка: Бабышева Матрена
Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1859
Сын: Бабышев Babashoff Степан Иванович
Мать ребёнка: Бабышева Матрена
Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1862
Сын: Бабышев Babashoff Минай Иванович
Мать ребёнка: Бабышева Матрена
Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1873
Сын: Бабышев Babashoff Федор Иванович
Мать ребёнка: Бабышева Матрена
Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Упоминание
1873
Селение Михайловка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
В Караскую область не переехали. Остались жить в Михайловке.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Красносельск, Армения