Василий Владимирович Белевцев
Место рожденияСССР/РСФСР Белгородская область , Грайворонский район, село Пороз
Дата рождения02.01.1956
Дата смерти11.03.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1956
СССР/РСФСР Белгородская область , Грайворонский район, село Пороз
Бракосочетание
15.07.1978
Рождение ребёнка
13.10.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Татьяна Васильевна Белевцева
СССР/УССР Ворошиловградская область городКраснодон
Смерть
11.03.2000
Краснодон