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Василий Владимирович Белевцев

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Место рождения

СССР/РСФСР Белгородская область , Грайворонский район, село Пороз

Дата рождения

02.01.1956

Дата смерти

11.03.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ВО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1956

Отец: Владимир Тихонович Белевцев

Мать: Матрёна Михайловна Белевцева

СССР/РСФСР Белгородская область , Грайворонский район, село Пороз
Бракосочетание
15.07.1978

Жена: Татьяна Васильевна Белевцева

Рождение ребёнка
13.10.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Татьяна Васильевна Белевцева

СССР/УССР Ворошиловградская область городКраснодон
Смерть
11.03.2000
Краснодон
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