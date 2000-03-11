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Владимир Тихонович Белевцев

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Место рождения

Курская губерния, Дорогощанская волость , Грайворонский уезд, село Пороз

Дата рождения

20.08.1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1924

Отец: Тихон Павлович Белевцев

Мать: Матрёна Фёдоровна Белевцева

Курская губерния, Дорогощанская волость , Грайворонский уезд, село Пороз
Рождение ребёнка
02.01.1956

Сын: Василий Владимирович Белевцев

Мать ребёнка: Матрёна Михайловна Белевцева

СССР/РСФСР Белгородская область , Грайворонский район, село Пороз
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виктор Владимирович Белевцев

Мать ребёнка: Матрёна Михайловна Белевцева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрёна Михайловна Белевцева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михаил Владимирович Белевцев

Мать ребёнка: Матрёна Михайловна Белевцева

Смерть
Неизвестно
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