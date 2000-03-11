Владимир Тихонович Белевцев
Место рожденияКурская губерния, Дорогощанская волость , Грайворонский уезд, село Пороз
Дата рождения20.08.1924
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1924
Курская губерния, Дорогощанская волость , Грайворонский уезд, село Пороз
Рождение ребёнка
02.01.1956
Сын: Василий Владимирович Белевцев
Мать ребёнка: Матрёна Михайловна Белевцева
СССР/РСФСР Белгородская область , Грайворонский район, село Пороз
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виктор Владимирович Белевцев
Мать ребёнка: Матрёна Михайловна Белевцева
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михаил Владимирович Белевцев
Мать ребёнка: Матрёна Михайловна Белевцева
Смерть
Неизвестно