Матрёна (Масалыкина) Михайловна Белевцева
Место рожденияКурская губерния, Дорогощанская волость, Грайворонский уезд, село Пороз
Дата рождения1926
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: Михаил Масалыкин
Мать: Наталия Масалыкина
Курская губерния, Дорогощанская волость, Грайворонский уезд, село Пороз
Курской губернии , Дорогощанской волости, Грайворонского уезда , село Пороз
Рождение ребёнка
02.01.1956
Сын: Василий Владимирович Белевцев
Отец ребёнка: Владимир Тихонович Белевцев
СССР/РСФСР Белгородская область , Грайворонский район, село Пороз
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михаил Владимирович Белевцев
Отец ребёнка: Владимир Тихонович Белевцев
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виктор Владимирович Белевцев
Отец ребёнка: Владимир Тихонович Белевцев
Смерть
Неизвестно