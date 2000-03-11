Матрёна (Масалыкина) Михайловна Белевцева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатрёна (Масалыкина) Михайловна Белевцева

Матрёна (Масалыкина) Михайловна Белевцева

avatar

Место рождения

Курская губерния, Дорогощанская волость, Грайворонский уезд, село Пороз

Дата рождения

1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Михаил Масалыкин

Мать: Наталия Масалыкина

Курская губерния, Дорогощанская волость, Грайворонский уезд, село Пороз
Курской губернии , Дорогощанской волости, Грайворонского уезда , село Пороз
Рождение ребёнка
02.01.1956

Сын: Василий Владимирович Белевцев

Отец ребёнка: Владимир Тихонович Белевцев

СССР/РСФСР Белгородская область , Грайворонский район, село Пороз
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михаил Владимирович Белевцев

Отец ребёнка: Владимир Тихонович Белевцев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Владимир Тихонович Белевцев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виктор Владимирович Белевцев

Отец ребёнка: Владимир Тихонович Белевцев

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close