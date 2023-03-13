Мухинъ Анисимъ
Место рожденияГурьевка
Дата рождения1759
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Мухинъ Иванъ
Гурьевка
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Мухина Наталья
Рождение ребёнка
1793
Сын: Мухинъ Григорий
Мать ребёнка: Мухина Наталья
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Матрена
Мать ребёнка: Мухина Наталья
Рождение ребёнка
1801
Сын: Мухинъ Исай
Мать ребёнка: Мухина Наталья
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Мухина Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мухина Наталья