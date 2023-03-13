Мухинъ Анисимъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМухинъ Анисимъ

Мухинъ Анисимъ

Место рождения

Гурьевка

Дата рождения

1759

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Мухинъ Иванъ

Мать: Мухина Авдотья Прокофьева

Гурьевка
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Мухина Наталья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Сын: Мухинъ Григорий

Мать ребёнка: Мухина Наталья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Матрена

Мать ребёнка: Мухина Наталья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1801

Сын: Мухинъ Исай

Мать ребёнка: Мухина Наталья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Мухина Наталья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мухина Наталья

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close