Мухина (Рокутов) Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Рокутовъ Александръ
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Мухинъ Анисимъ
Рождение ребёнка
1793
Сын: Мухинъ Григорий
Отец ребёнка: Мухинъ Анисимъ
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Мухинъ Анисимъ
Рождение ребёнка
1801
Сын: Мухинъ Исай
Отец ребёнка: Мухинъ Анисимъ
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Мухинъ Анисимъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мухинъ Анисимъ