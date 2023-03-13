Мухина (Рокутов) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухина (Рокутов) Наталья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Рокутовъ Александръ

Мать: Рокутова Афимья Тимофеева

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Мухинъ Анисимъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Сын: Мухинъ Григорий

Отец ребёнка: Мухинъ Анисимъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Мухинъ Анисимъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1801

Сын: Мухинъ Исай

Отец ребёнка: Мухинъ Анисимъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Мухинъ Анисимъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухинъ Анисимъ

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