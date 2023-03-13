Мухина Авдотья Прокофьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1759
Сын: Мухинъ Анисимъ
Отец ребёнка: Мухинъ Иванъ
Гурьевка
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Трусова Авдотья
Отец ребёнка: Мухинъ Иванъ
Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мухинъ Иванъ