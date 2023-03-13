Мухина Авдотья Прокофьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухина Авдотья Прокофьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1738 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1759

Сын: Мухинъ Анисимъ

Отец ребёнка: Мухинъ Иванъ

Гурьевка
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Трусова Авдотья

Отец ребёнка: Мухинъ Иванъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухинъ Иванъ

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