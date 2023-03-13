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Мухинъ Иванъ

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Место рождения

Гурьевка

Дата рождения

1738

Дата смерти

1793

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Мухинъ Антонъ Трофимовъ

Мать: не указана

Гурьевка
Рождение ребёнка
1759

Сын: Мухинъ Анисимъ

Мать ребёнка: Мухина Авдотья Прокофьева

Гурьевка
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Трусова Авдотья

Мать ребёнка: Мухина Авдотья Прокофьева

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мухина Анна Григорьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мухина Авдотья Прокофьева

Смерть
1793
Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
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