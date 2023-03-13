Мухинъ Иванъ
Место рожденияГурьевка
Дата рождения1738
Дата смерти1793
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: Мухинъ Антонъ Трофимовъ
Мать: не указана
Гурьевка
Рождение ребёнка
1759
Сын: Мухинъ Анисимъ
Мать ребёнка: Мухина Авдотья Прокофьева
Гурьевка
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Трусова Авдотья
Мать ребёнка: Мухина Авдотья Прокофьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мухина Анна Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1793