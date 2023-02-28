Полухин Трофим Михайлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1872
Дата смерти1912
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872
Отец: Полухин Михаил Матвеев
Мать: не указана
Бракосочетание
1890
Жилинка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Бельских Анастасия Трофимовна
Мать ребёнка: Полухина Евдокия Никаноровна
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Ефросиния Трофимовна
Мать ребёнка: Полухина Евдокия Никаноровна
Рождение ребёнка
1902
Сын: Полухин Дмитрий Трофимович
Мать ребёнка: Полухина Евдокия Никаноровна
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Агриппина Трофимовна
Мать ребёнка: Полухина Евдокия Никаноровна
Рождение ребёнка
1907
Сын: Полухин Андрей Трофимович
Мать ребёнка: Полухина Евдокия Никаноровна
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Анна Трофимовна
Мать ребёнка: Полухина Евдокия Никаноровна
Смерть
1912