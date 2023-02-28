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Полухин Трофим Михайлович

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Место рождения

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Около 1872

Дата смерти

1912

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872

Отец: Полухин Михаил Матвеев

Мать: не указана

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1890

Жена: Полухина Евдокия Никаноровна

Жилинка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Бельских Анастасия Трофимовна

Мать ребёнка: Полухина Евдокия Никаноровна

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Ефросиния Трофимовна

Мать ребёнка: Полухина Евдокия Никаноровна

Рождение ребёнка
1902

Сын: Полухин Дмитрий Трофимович

Мать ребёнка: Полухина Евдокия Никаноровна

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Агриппина Трофимовна

Мать ребёнка: Полухина Евдокия Никаноровна

Рождение ребёнка
1907

Сын: Полухин Андрей Трофимович

Мать ребёнка: Полухина Евдокия Никаноровна

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Анна Трофимовна

Мать ребёнка: Полухина Евдокия Никаноровна

Смерть
1912
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