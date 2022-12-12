Полухин Михаил Матвеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1843
Дата смерти1906
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843
Отец: Полухин Матвей Антонов
Мать: Полухина Домна Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1870
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1872
Сын: Полухин Трофим Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1875
Дочь: Орехова Параскева Михайлова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1877
Дочь: Калмыкова Анастасия Михайлова
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
После 1878
Рождение ребёнка
1879
Мать ребёнка: Полухина Матрена Степанова
Рождение ребёнка
1879
Мать ребёнка: Полухина Матрена Степанова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1906