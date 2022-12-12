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Полухин Михаил Матвеев

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Место рождения

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Около 1843

Дата смерти

1906

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843

Отец: Полухин Матвей Антонов

Мать: Полухина Домна Яковлева

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Полухин Семен Михайлов

Мать ребёнка: не указана

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1872

Сын: Полухин Трофим Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1875

Дочь: Орехова Параскева Михайлова

Мать ребёнка: не указана

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1877

Дочь: Калмыкова Анастасия Михайлова

Мать ребёнка: не указана

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Место жительства
После 1878
Рождение ребёнка
1879

Сын: Полухин Федор Михайлов

Мать ребёнка: Полухина Матрена Степанова

Рождение ребёнка
1879

Сын: Полухин Петр Михайлов

Мать ребёнка: Полухина Матрена Степанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полухина Матрена Степанова

Смерть
1906
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