Полухина (Моргачева) Евдокия Никаноровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полухина (Моргачева) Евдокия Никаноровна

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Место рождения

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Около 1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874

Отец: Моргачев Никанор Алексеевич

Мать: Моргачева Мария Никитична

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1890

Муж: Полухин Трофим Михайлович

Жилинка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Бельских Анастасия Трофимовна

Отец ребёнка: Полухин Трофим Михайлович

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Ефросиния Трофимовна

Отец ребёнка: Полухин Трофим Михайлович

Рождение ребёнка
1902

Сын: Полухин Дмитрий Трофимович

Отец ребёнка: Полухин Трофим Михайлович

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Агриппина Трофимовна

Отец ребёнка: Полухин Трофим Михайлович

Рождение ребёнка
1907

Сын: Полухин Андрей Трофимович

Отец ребёнка: Полухин Трофим Михайлович

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Анна Трофимовна

Отец ребёнка: Полухин Трофим Михайлович

Смерть
Неизвестно
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