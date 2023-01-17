Полухина (Моргачева) Евдокия Никаноровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874
Бракосочетание
1890
Жилинка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Бельских Анастасия Трофимовна
Отец ребёнка: Полухин Трофим Михайлович
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Ефросиния Трофимовна
Отец ребёнка: Полухин Трофим Михайлович
Рождение ребёнка
1902
Сын: Полухин Дмитрий Трофимович
Отец ребёнка: Полухин Трофим Михайлович
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Агриппина Трофимовна
Отец ребёнка: Полухин Трофим Михайлович
Рождение ребёнка
1907
Сын: Полухин Андрей Трофимович
Отец ребёнка: Полухин Трофим Михайлович
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Анна Трофимовна
Отец ребёнка: Полухин Трофим Михайлович
Смерть
Неизвестно