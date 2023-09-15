Корсунова (Опаренкова) Дарья Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корсунова (Опаренкова) Дарья Кондратьевна

Место рождения

Ямполь

Дата рождения

Около 1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.04.1876

Муж: Корсунов Авраам Дмитриевич

Николаевская церковь слободы Ямполь Изюмского уезда м/к-1876г./зап.№ 4 /, ГАДО , Ф - 269-1-6 лист № 107 /
Рождение ребёнка
29.09.1880

Сын: Корсун Григорий Авраамович

Отец ребёнка: Корсунов Авраам Дмитриевич

Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Успенская церковь ст.Ладожской м/к 1880г. лист № 192,зап.№ 193 , Ф - 331-1-44 Архив г.Усть-Лабинска
Рождение ребёнка
До 1890

Сын: Корсун Михаил Авраамович

Отец ребёнка: Корсунов Авраам Дмитриевич

Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
01.11.1891

Сын: Корсунов Косьма / Кузьма / Авраамович

Отец ребёнка: Корсунов Авраам Дмитриевич

Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Успенская церковь ст.Ладожской м/к 1891г. лист № 68,зап.,№205 , Ф - 331-146 Архив г.Усть-Лабинска
Рождение ребёнка
1893

Сын: Корсун Дмитрий /Дементий/ Авраамович

Отец ребёнка: Корсунов Авраам Дмитриевич

Болгов, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1895

Сын: Корсун Никита Авраамович

Отец ребёнка: Корсунов Авраам Дмитриевич

Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно
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