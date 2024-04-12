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Корсунов Косьма / Кузьма / Авраамович

Место рождения

Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

01.11.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1857 г.р.

Мать

Около 1859 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1891

Отец: Корсунов Авраам Дмитриевич

Мать: Корсунова Дарья Кондратьевна

Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Успенская церковь ст.Ладожской м/к 1891г. лист № 68,зап.,№205 , Ф - 331-146 Архив г.Усть-Лабинска
Крещение
02.11.1891
Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Успенская церковь ст.Ладожской м/к 1891г лист № 68,.зап.№ 205, Архив г.Усть-Лабинска , Ф - 331-1-45 | Godparents:Крестьяне ст.Ладожской: Аркадий Яковлевич Филимонов и жена его Марья Антоновна Аксенов... Показать все
Смерть
Неизвестно
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