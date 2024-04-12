Корсунов Косьма / Кузьма / Авраамович
Место рождения
Дата рождения01.11.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1891
Успенская церковь ст.Ладожской м/к 1891г. лист № 68,зап.,№205 , Ф - 331-146 Архив г.Усть-Лабинска
Крещение
02.11.1891
Успенская церковь ст.Ладожской м/к 1891г лист № 68,.зап.№ 205, Архив г.Усть-Лабинска , Ф - 331-1-45 | Godparents:Крестьяне ст.Ладожской: Аркадий Яковлевич Филимонов и жена его Марья Антоновна Аксенов... Показать все
Смерть
Неизвестно