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Корсун Никита Авраамович

Место рождения

Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Корсунов Авраам Дмитриевич

Мать: Корсунова Дарья Кондратьевна

Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Военная служба
24.06.1915
Должность/Звание рядовой Воинская часть 65-й пехотный Московский полк Место рождения Кубанская обл., ст. Ладожская Причина выбытия ранен/контужен Дата события 24.06.1915 Тип документа Уведомление о пр... Показать все
Бракосочетание
01.05.1916

Жена: Корсунова Агафья Никитична

Болгов, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Госархив г.Усть-Лабинска Ф - 331-1-м/к 1916г. зап.№ 4
Смерть
Неизвестно
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