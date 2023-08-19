Корсун Никита Авраамович
Место рождения
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Военная служба
24.06.1915
Должность/Звание рядовой Воинская часть 65-й пехотный Московский полк Место рождения Кубанская обл., ст. Ладожская Причина выбытия ранен/контужен Дата события 24.06.1915 Тип документа Уведомление о пр... Показать все
Бракосочетание
01.05.1916
Болгов, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Госархив г.Усть-Лабинска Ф - 331-1-м/к 1916г. зап.№ 4
Смерть
Неизвестно