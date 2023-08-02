Корсунова (Винник) Агафья Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корсунова (Винник) Агафья Никитична

Место рождения

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда Прелестненской волости

Дата рождения

Около 1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1895 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда Прелестненской волости
Бракосочетание
01.05.1916

Муж: Корсун Никита Авраамович

Болгов, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Госархив г.Усть-Лабинска Ф - 331-1-м/к 1916г. зап.№ 4
Смерть
Неизвестно
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