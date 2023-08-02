Корсунова (Винник) Агафья Никитична
Место рожденияРоссия Харьковской губ.,Изюмского уезда Прелестненской волости
Дата рожденияОколо 1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда Прелестненской волости
Бракосочетание
01.05.1916
Болгов, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Госархив г.Усть-Лабинска Ф - 331-1-м/к 1916г. зап.№ 4
Смерть
Неизвестно