Огнева (Пономарева) Варвара
Место рождения
Дата рождения1846
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Пономаревъ Аѳанасій
Мать: Пономарева Прасковья
Рождение ребёнка
1862
Сын: Огневъ Никита
Отец ребёнка: Огневъ Стефанъ
Рождение ребёнка
29.05.1869
Сын: Огневъ Иванъ
Отец ребёнка: Огневъ Стефанъ
Рождение ребёнка
1874
Сын: Огневъ Петръ
Отец ребёнка: Огневъ Стефанъ
Рождение ребёнка
1875
Сын: Огневъ Яковъ
Отец ребёнка: Огневъ Стефанъ
Рождение ребёнка
05.07.1876
Дочь: Марѳа
Отец ребёнка: Огневъ Стефанъ
Рождение ребёнка
1880
Сын: Огневъ Александръ
Отец ребёнка: Огневъ Стефанъ
Рождение ребёнка
20.03.1883
Сын: Огневъ Василій
Отец ребёнка: Огневъ Стефанъ
Рождение ребёнка
1883
Сын: Огневъ Владиміръ
Отец ребёнка: Огневъ Стефанъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марія
Отец ребёнка: Огневъ Стефанъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Огневъ Стефанъ