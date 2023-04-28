Огнева (Пономарева) Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огнева (Пономарева) Варвара

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1846

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Пономаревъ Аѳанасій

Мать: Пономарева Прасковья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1862

Сын: Огневъ Никита

Отец ребёнка: Огневъ Стефанъ

Рождение ребёнка
29.05.1869

Сын: Огневъ Иванъ

Отец ребёнка: Огневъ Стефанъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1874

Сын: Огневъ Петръ

Отец ребёнка: Огневъ Стефанъ

Рождение ребёнка
1875

Сын: Огневъ Яковъ

Отец ребёнка: Огневъ Стефанъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.07.1876

Дочь: Марѳа

Отец ребёнка: Огневъ Стефанъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1880

Сын: Огневъ Александръ

Отец ребёнка: Огневъ Стефанъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.03.1883

Сын: Огневъ Василій

Отец ребёнка: Огневъ Стефанъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1883

Сын: Огневъ Владиміръ

Отец ребёнка: Огневъ Стефанъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марія

Отец ребёнка: Огневъ Стефанъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Огневъ Стефанъ

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